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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Конференция, посвященная 55-летию кубинского кризиса, пройдет в Пскове 17 октября. Организаторами мероприятия выступают ЮПРОО «Историческая память», «Псковское морское собрание», РО морских пехотинцев «Тайфун», Центр «Патриот» и «Юнармия».
Пройдет конференция в Псковском музее Флота на ул. Ленина, 3. Начало в 14.30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, к участию в конференции приглашены представители органов исполнительной и законодательной власти региона, студенты и преподаватели ПсковГУ, ветераны ВМФ, краеведы, представители духовенства.
В программе мероприятия - демонстрация фильма о кубинском кризисе, доклады по теме, в частности, выступление участника кубинского кризиса, командира подводной лодки, капитана 1 ранга Виктора Михайлова, вручение экспонатов и подарков для Псковского музея Флота, экскурсия по музею.
Источник: Псковская Лента Новостей