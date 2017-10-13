Конференция, посвященная 55-летию кубинского кризиса, пройдет в Пскове 17 октября

Конференция, посвященная 55-летию кубинского кризиса, пройдет в Пскове 17 октября. Организаторами мероприятия выступают ЮПРОО «Историческая память», «Псковское морское собрание», РО морских пехотинцев «Тайфун», Центр «Патриот» и «Юнармия».

Пройдет конференция в Псковском музее Флота на ул. Ленина, 3. Начало в 14.30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, к участию в конференции приглашены представители органов исполнительной и законодательной власти региона, студенты и преподаватели ПсковГУ, ветераны ВМФ, краеведы, представители духовенства.

В программе мероприятия - демонстрация фильма о кубинском кризисе, доклады по теме, в частности, выступление участника кубинского кризиса, командира подводной лодки, капитана 1 ранга Виктора Михайлова, вручение экспонатов и подарков для Псковского музея Флота, экскурсия по музею.

Источник: Псковская Лента Новостей