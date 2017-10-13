Световозвращающий вальс доказал псковичам, что светиться в темноте - это модно

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Необычным способом сотрудники ГИБДД и общественники напомнили жителям и гостям города Пскова о Правилах дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, в одном из парков Пскова прошел флешмоб, в ходе которого волонтеры общественной организации «Вечевой орден» станцевали вальс. Причем, вальсировали дамы в светящихся платьях.
«Вальс для большинства из нас является классическим танцем, уже давно вошедшим в мировую историю нашей культуры. Он всегда ассоциируется с изысканными и величественными балами, блестящими офицерами и нарядными дамами, талии которых затянуты в корсеты. Однако этот вальс был особенным - он не только восхищал красотой и изяществом, а еще напоминал всем участниках мероприятия важность иметь с собой частичку света на темных городских улицах, которая убережет от беды и несчастья на дороге», - пояснили в ГИБДД.
Госавтоинспекция благодарит за оказанное содействие в подготовке и проведении мероприятия досуговый научно-технический центр «Юный техник» и представителя общественной организации «Ночные волки» Юрия Бурлина.
Источник: Псковская Лента Новостей