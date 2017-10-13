В ИК-6 (Сосновый Бор) предотвращена попытка доставки сим-карты, плеера и игральных карт

Сотрудники исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области продолжают вести работу по перекрытию доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Благодаря грамотным действиям сотрудников ИК-6 УФСИН России по Псковской области при досмотре автомобиля, который привез на склад исправительного учреждения продукты питания, были обнаружены спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, при проведении контрольного досмотра транспортного средства в кабине были обнаружены и изъяты сим-карта, Mp3 плеер и две колоды игральных карт.

УФСИН России по Псковской области напоминает, что в соответствии со ст. 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Источник: Псковская Лента Новостей