Сегодня: Пятница, 13 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Секция баскетбола Будь в форме-7 Козловский о кредитной политике Ниже не будет! Фит-модель Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Балтийский лизинг Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! 7 причин платить за газ вовремя Аренда 27 сентября «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей «Охота на свалки» Лучшая интерьерная печать в Пскове
@Pskovofficial: Чем делился губернатор Андрей Турчак со своими подписчиками в Инстаграме

@Pskovofficial: Чем делился губернатор Андрей Турчак со своими подписчиками в Инстаграме

Губернатора Псковской области Андрея Турчака долгое время нельзя было найти ни в одной из социальных сетей. 6 сентября 2013 года глава региона, наконец, определил подходящий для...22



В ИК-6 (Сосновый Бор) предотвращена попытка доставки сим-карты, плеера и игральных карт

13.10.2017 15:40 ПЛН, Псков

Сотрудники исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области продолжают вести работу по перекрытию доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Благодаря грамотным действиям сотрудников ИК-6 УФСИН России по Псковской области при досмотре автомобиля, который привез на склад исправительного учреждения продукты питания, были обнаружены спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, при проведении контрольного досмотра транспортного средства в кабине были обнаружены и изъяты сим-карта, Mp3 плеер и две колоды игральных карт.

УФСИН России по Псковской области напоминает, что в соответствии со ст. 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31