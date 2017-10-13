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Редакция ПЛН: Государственный комитет Псковской области по транспорту нарушает закон о СМИ

13.10.2017 15:47 ПЛН, Псков

Государственный комитет Псковской области по транспорту не может предоставить информацию СМИ о вопросах, находящихся в компетенции органа госвласти, без согласования с заместителем губернатора - руководителем аппарата администрации Псковской области Максимом Жаворонковым. Об этом сообщается в ответе за подписью первого заместителя председателя комитета Игоря Сильченкова на официальный запрос редакции Псковской Ленты Новостей.

В тексте ответа за номером 1736, датированном 13 октября 2017 года, отмечается, что «В соответствии с Поручением Губернатора Псковской области А.А. Турчака от 27.10.2016 №АТ/03-201 все ответы на обращения и запросы средств массовой информации проходят согласования с заместителем Губернатора - Руководителем Аппарата Администрации области М.К. Жаворонковым. В соответствии с Поручением ответ на Ваш запрос находится на согласовании у заместителя Губернатора - Руководителя Аппарата Администрации области М.К. Жаворонкова. После прохождения процедуры согласования, ответ незамедлительно будет направлен в Ваш адрес».

Редакция ПЛН считает, что это нарушает право граждан на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Ответ от комитета по транспорту, причем не содержащий запрашиваемой информации, получен с нарушением сроков: через 10 дней после отправления запроса.

Редакцию Псковской Ленты Новостей также удивляет то, что 13 октября, когда в должность вступил новый врио губернатора Псковской области, комитет ссылается не на закон о СМИ, а на рекомендации экс-губернатора.

Мы надеемся, что подобная неэффективно выстроенная система взаимодействия со СМИ останется в прошлом, и что новая администрация не будет нарушать закон о СМИ и излишне бюрократизировать процесс получения информации для средств массовой информации. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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