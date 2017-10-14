Не пить спиртное в лодке призывают псковичей спасатели

Традиционно осенние месяцы принято считать лучшими для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практически всегда радует хорошим уловом. Однако, чтобы им насладиться, важно знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на воде, напоминают псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Любой водоем, вне зависимости от его габаритов, является местом повышенной опасности. Чтобы избежать возникновения несчастных случаев во время ловли, важно соблюдать несложные правила безопасности:

• Особенно опасен выход на водоем на лодке. Обязательным условием является исправность плавательного средства и использование спасательных жилетов.

• Недопустимо рыбачить на лодке людям, не умеющим плавать.

• Важно следить за состоянием уровня нагрузки лодки. Недопустимы перегрузки и накапливание воды на борту.

Кроме того, перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить родным и близким о месте промысла, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Важно не забыть взять с собой средство связи.

Следует помнить, что навигация в осенне-зимний период обладает своими особенностями. Запрещается выходить на судовой ход при ограниченной видимости, в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях.

Нужно помнить о том, что нельзя:

• рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать;

• спать, находясь на борту маломерного судна;

• держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне;

• употреблять спиртное - даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Если лодка опрокинулась, рекомендуется ухватиться за неё и, работая ногами, вывести ее на мель. Ни в коем случае не пытайтесь забраться на перевернувшуюся лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.

О происшествиях в условиях природной среды следует сообщать по телефону 112. В случае поступления сигнала тревоги поиски можно организовать незамедлительно.

Источник: Псковская Лента Новостей