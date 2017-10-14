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Псковское УФАС будет добиваться расторжения договора между ОАО «Псковжилстрой» и ООО «Стройсистема»

14.10.2017 12:20 ПЛН, Псков

13 октября комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области вынесла решение, в соответствии с которым признала ОАО «Псковжилстрой» нарушившим часть 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, нарушение выразилось в заключении договора генерального подряда на строительство многоквартирного дома с ООО «Стройсистема», как с единственным поставщиком, минуя предусмотренные законодательством конкурсные процедуры. Цена договора превысила предельно возможную сумму осуществления прямой закупки, разрешенную законом. Также ОАО «Псковжилстрой» в нарушение Федерального закона о закупках № 223-ФЗ не разместило информацию о закупке на официальном сайте закупок.
 
«Комиссия управления пришла к выводу, что нарушения антимонопольных требований к торгам, предусмотренных ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, могут привести к ограничению конкуренции на рынке, тем более строительный рынок в области весьма конкурентный. Нарушителю - ОАО «Псковжилстрой» - будет выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, мы потребуем расторжения заключенного в обход закона договора», - прокомментировала принятое решение заместитель руководителя Псковского УФАС России Татьяна Бойко. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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