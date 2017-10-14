Псковский бизнесмен спасет карельских норок от массовой гибели

На звероферме «Пряжинская» в Карелии массово умирают животные. Только за последнюю неделю там погибло 2500 лис и норок. Работникам не платят зарплату, но власти региона называют это надуманной истерикой и нападками конкурентов. Как сообщает портал «360», спасти животных может предприниматель-меценат из Пскова.

Проблемы у АО «Пряжинское» начались около двух лет назад. Компании принадлежат две фермы в Пряжинском районе: молочная - с коровами, звероферма - с норками и лисами. Благодаря местным жителям коров удалось спасти. Не выжили только нескольких телят. Остальных коров выкупил совхоз «Ильинский».

Услышав хорошие новости про коров, зоозащитница Дарья Каликина решила проверить, что в это время происходит на звероферме. Оказалось, что за первую неделю октября на ферме погибло 2,5 тысячи животных.

По ее словам, от голода норки и лисы поедают не только друг друга, но и сами себя. Женщина подняла шумиху в СМИ, среди зоозащитников и местного населения. В результате звероферму посетил министр сельского хозяйства республики Карелия Владимир Лабинов.

«Мы зафиксировали факт отсутствия противоэпизоотических мероприятий на ферме, хотя предписания о необходимости их проведения, штрафные санкции ветеринарными службами выставлялись. Поэтому падеж животных, который мы отмечаем, превышает нормативы и, на мой взгляд, гораздо в большей степени связан не с голодомором, не с недокормом, а с отсутствием противоэпизоотических мероприятий, что ведет к ослаблению иммунитета», - сообщил он по итогам визита.

Министр обвинил руководство и персонал зверофермы в бесхозяйственности.

По словам зоозащитницы, работники фермы не получают зарплату на протяжении полугода, а оборудование для кормления животных кто-то ломает по ночам. При этом работникам говорят, что если они не будут держать язык за зубами, то вообще не получат денег.

Директор ООО «Звероферма «Пряжинская» Сергей Вилков рассказал, что кормокухня сломалась из-за износа, но сейчас отремонтирована. Уже несколько дней животным поступает корм. Он признал, что у компании серьезные финансовые проблемы. Из-за исков работников по невыплатам банковские счета находятся под арестом судебных приставов, которые по приказу мировых судей обращают поступающие деньги на выплату задолженностей по зарплате. Таким образом поступающие от учредителя АО «Пряжинское» деньги не получается направить на развитие предприятия.

По его словам, проблема раздута. Смертность норок превышает норму в два раза, однако они умирают не от голода, а от естественных заболеваний, которые связаны с составом кормов зверья, выращивающегося на убой - посаженная печень, болезни почек. Каждую неделю мертвых животных отправляют на экспертизу, но из-за отсутствия денежных средств все специалисты уволились. Кроме того, зверью уже давно не делали прививки.

Звероферма является единственной в Карелии, поэтому животных забрать некому. Зоозащитники готовы выкупить выжившие девять тысяч норок. С Вилковым уже связались представители Фонда защиты животных, а Дарья Каликина нашла человека, который согласился забрать всех норок к себе.

«Моя идея: выкупить этих животных у хозяина. Есть много людей, которые хотят забрать их домой. Есть бизнесмен в Пскове, который готов забрать их всех. Это не дело бизнеса. Он просто хочет помочь», - сообщила Дарья Каликина.

Источник: Псковская Лента Новостей