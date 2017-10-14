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Глава Следственного комитета назвал условие отмены моратория на смертную казнь в России

15.10.2017 11:08 ПЛН, Псков

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь в стране можно отменить исключительно по итогам референдума, пишет Лента.ру.

По его мнению, высшую меру наказания следует применять только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность.

«При этом сам он является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью устрашение людей», - подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также в ходе выступления Бастрыкин привел ряд статистических данных: «За 10 лет в ходе расследования следователями Следственного комитета раскрыто более 60 тысяч преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым были приостановлены. Раскрываемость особо тяжких преступлений против личности составляет около 90%. В качестве обвиняемых привлечено более 4 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом».

Напомним, что мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году в связи со вступлением страны в Совет Европы. В последний раз, в 1994-м, к смертной казни приговорили Сергея Головкина, который убил в 1986-1992 годах 11 мальчиков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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