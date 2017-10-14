На юге Псковской области возможно усиление ветра до 15-17 метров в секунду

Усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду возможно сегодня в южных районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Специалисты дали несколько рекомендаций для населения при сильном ветре.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Источник: Псковская Лента Новостей