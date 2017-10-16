Закон о защите сообщивших о коррупции на работе внесен в Госдуму

Общество
Политика
Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?14
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
|
Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
Минтруд внес в Госдуму законопроект, подразумевающий защиту сотрудников, сообщивших о коррупции на работе. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства, передает РБК.
Документ датируется пятницей, 13 октября. Согласно распоряжению, Госдуме должны быть представлены разработанные Минтрудом поправки в закон о противодействии коррупции.
О разработке поправок в законодательство, которые обеспечат защиту сотрудников, сообщивших о случаях коррупции, стало известно в первой половине октября. Согласно законопроекту, человек, уведомивший правоохранительные органы о преступлении коррупционного характера, получает госзащиту. Власти будут обязаны гарантировать ему конфиденциальность и защитить его от «неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов лица». Уволить донесшего о коррупции сотрудника предприятие или организация, где он работает, смогут только в течение трех лет и только после рассмотрения вопроса на соответствующей комиссии. Кроме того, такому сотруднику будет гарантирована бесплатная юридическая помощь.
В то же время лица, которые сообщат заведомо ложную информацию о коррупции, будут привлечены к ответственности. Эта норма уже сейчас существует в законодательстве.
Источник: Псковская Лента Новостей