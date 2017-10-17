Ульяна Михайлова о назначении Михаила Ведерникова: Считаем, что появляется шанс увидеть новый политический и экономический взгляд на проблемы

«Мы считаем, что появляется шанс увидеть новый политический и экономический взгляд на проблемы», - так прокомментировала назначение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова председатель Псковского облсовпрофа, депутат Псковского областного Собрания депутатов Ульяна Михайлова.

По ее словам, пока с приходом нового руководителя области социально-экономическое самочувствие на территории региона не поменялось. «Ранее заявленные требования со стороны профсоюзов региона, работающих граждан, социально незащищенных категорий граждан остаются. Вряд ли интонация либо напор со стороны наших граждан при данных обстоятельствах поменяются», - сказала Ульяна Михайлова.

Она выразила надежду, что в администрации области будет какой-то пересмотр приоритетов работы. «Потому что мы, к сожалению, в течение прошедших полутора лет констатировали, что реальная социальная работа была отставлена несколько на второй план относительно тех глобальных строительных проектов, которые на территории региона реализовывались. Мы считаем, что актуальным остается требование профсоюзов об индексации должностных окладов работников бюджетной сферы, подписание регионального трехстороннего соглашения, подписание регионального соглашение об увеличении МРОТ в 2018 году. Мы считаем, что появляется шанс увидеть новый политический и экономический взгляд на проблему существенного искажения сведений об исполнении майских указов президента по росту заработной платы и необоснованного включения в данные статистические сведения льгот», - подчеркнула лидер профсоюзов.

Она отметила, что профсоюзы намерены инициировать проведение рабочей встречи профсоюзной стороны с новым руководством области и наладить пути взаимоотношений.

Источник: Псковская Лента Новостей