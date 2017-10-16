Псковичи могут войти в число лекторов Российского общества «Знание»

Псковское региональное отделение Российского общества «Знание» продолжает онлайн-регистрацию желающих войти в число лекторов Российского общества «Знание» на официальном сайте организации www.znanierussia.ru.

Претендентам необходимо только зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету (общие сведенья) и прикрепить дополнительные материалы, которые характеризуют лектора (это может быть текст лекции в документе, презентация лекции, видео лекция).

На основании представленных материалов региональная Комиссия по лекторской деятельности будет принимать решение о принятии претендента в лекторскую группу Российского общества «Знание», по возникающим вопросам можно обращаться к координатору работы лекторской группы Ларисе Стрикуновой, тел. 79-76-16.

Источник: Псковская Лента Новостей