Псковичи могут войти в число лекторов Российского общества «Знание»

Общество
Политика
Олег Брячак надеется, что на посту врио губернатора Михаил Ведерников решит проблему закредитованности псковского региона10
Необходимостью взять паузу объяснил Иван Мешков свое решение выйти из борьбы за пост главы администрации Пскова14
Иван Цецерский назвал «очень правильным решением» снятие четверых кандидатов с конкурса на должность сити-менеджера Пскова22
Культура
Культурные проекты, поддерживаемые «Единой Россией» и ОНФ, будут дополнительно профинансированы на 7,4 млрд руб. - Минкультуры РФ3
Экономика
Спорт
Псковский курсант Магомед Сайпудинов стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе2