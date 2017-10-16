Сегодня: Понедельник, 16 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Козловский о кредитной политике Ниже не будет! Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Секция баскетбола Бизнес-решения вне рамок Аренда 27 сентября Балтийский лизинг Будь в форме-7 7 причин платить за газ вовремя «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей «Охота на свалки» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Роман Романов уволился из ПсковГУ и уехал в Москву

Роман Романов уволился из ПсковГУ и уехал в Москву

Директор Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов уволился из университета. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, Роман Романов...69



МБУ «Жилище» утратило признаки бюджетной организации, выявила Контрольно-счетная палата Пскова

16.10.2017 16:59 ПЛН, Псков

На заседании расширенной Коллегии Контрольно-счетной палаты города Пскова сегодня, 16 октября, участники подвели итоги аудиторских проверок по ряду направлений. В мероприятии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский и председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в частности, КСП провела проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных городскому управлению образования. Совершены выезды в 40 образовательных учреждений. В ходе проверки выявлено, что в школе № 24 Пскова работает фитнес-клуб, при этом договорных отношений с учреждением оформлено не было. В период проверки были подготовлены и направлены в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города все необходимые документы для принятия Псковской городской Думой решения о даче разрешения на предоставление в аренду помещений школы. Мера дисциплинарной ответственности администрации школы на данный момент обсуждается руководством управления образования.

Проверка также выявила недостатки в ведении документооборота и оформлении трудовых отношений с педагогами в образовательных учреждениях. По выявленным недостаткам управлением образования уже проведена разъяснительная работа с руководителями учреждений. Предметом для обсуждения также стала организация культурно-развлекательных мероприятий для дошкольников на территории детских садов Театром кукол, планетарием и другими учреждениями. Глава города Пскова Иван Цецерский поручил управлению образования города проработать вопрос заключения договоров с соответствующими организациями, утверждения репертуара для детей. Он также указал на необходимость обсуждать подобные мероприятия с родительским комитетом.

Участники заседания также обсудили итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Жилище». По данным аудиторов КСП, учреждение не получило в текущем году муниципального задания, предоставляет платные услуги населению и не имеет признаков бюджетной организации. КСП города Пскова рекомендовала администрации муниципалитета сформировать комиссию для проработки вопроса изменения организационно-правовой формы учреждения.

Кроме того, на заседании расширенной коллегии КСП Пскова участники обсудили результаты трех совместных проверок с прокуратурой города Пскова: проверка ООО УК «Жилсервис», МП Пскова «Псковские тепловые сети», МП Пскова «Горводоканал». Отчеты должностных лиц КСП Пскова по результатам проверок были направлены в прокуратуру города, которой будут приняты соответствующие меры по выявленным нарушениям и недостаткам.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Loading...


Голосование

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31