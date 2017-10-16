МБУ «Жилище» утратило признаки бюджетной организации, выявила Контрольно-счетная палата Пскова

На заседании расширенной Коллегии Контрольно-счетной палаты города Пскова сегодня, 16 октября, участники подвели итоги аудиторских проверок по ряду направлений. В мероприятии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский и председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в частности, КСП провела проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных городскому управлению образования. Совершены выезды в 40 образовательных учреждений. В ходе проверки выявлено, что в школе № 24 Пскова работает фитнес-клуб, при этом договорных отношений с учреждением оформлено не было. В период проверки были подготовлены и направлены в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города все необходимые документы для принятия Псковской городской Думой решения о даче разрешения на предоставление в аренду помещений школы. Мера дисциплинарной ответственности администрации школы на данный момент обсуждается руководством управления образования.

Проверка также выявила недостатки в ведении документооборота и оформлении трудовых отношений с педагогами в образовательных учреждениях. По выявленным недостаткам управлением образования уже проведена разъяснительная работа с руководителями учреждений. Предметом для обсуждения также стала организация культурно-развлекательных мероприятий для дошкольников на территории детских садов Театром кукол, планетарием и другими учреждениями. Глава города Пскова Иван Цецерский поручил управлению образования города проработать вопрос заключения договоров с соответствующими организациями, утверждения репертуара для детей. Он также указал на необходимость обсуждать подобные мероприятия с родительским комитетом.

Участники заседания также обсудили итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Жилище». По данным аудиторов КСП, учреждение не получило в текущем году муниципального задания, предоставляет платные услуги населению и не имеет признаков бюджетной организации. КСП города Пскова рекомендовала администрации муниципалитета сформировать комиссию для проработки вопроса изменения организационно-правовой формы учреждения.

Кроме того, на заседании расширенной коллегии КСП Пскова участники обсудили результаты трех совместных проверок с прокуратурой города Пскова: проверка ООО УК «Жилсервис», МП Пскова «Псковские тепловые сети», МП Пскова «Горводоканал». Отчеты должностных лиц КСП Пскова по результатам проверок были направлены в прокуратуру города, которой будут приняты соответствующие меры по выявленным нарушениям и недостаткам.

Источник: Псковская Лента Новостей