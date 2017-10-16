Законодательная солянка: власть в поисках денег

Пожалуй, самое главное – в России на федеральном уровне был поставлен вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Пока об этом говорит только системная оппозиция, однако, не исключено, что к президентским выборам на столь популярный у населения шаг решится и официальная власть. В остальном российские законотворцы оставались себе верны – регулировали взаимоотношения людей и роботов, придумывали новые налоги и присматривались к тому, что бы в стране ещё поставить на учёт. Особенно почему-то начальство и в столице, и в регионах озаботилось домашними животными.

Прогресс пока не виден

Законопроекты о прогрессивной шкале налогообложения единодушно внесли сразу тремя парламентскими оппозиционными фракциями – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Коммунисты предложили ныне существующую единую для всех ставку в 13% сохранить для доходов до 400 тысяч рублей в месяц. При доходах от 400 тысяч до 1 миллиона налог достигает уже 30%, а свыше 1 миллиона – 50%. Соколы Жириновского предложили тех, кто получает менее 15 тысяч рублей от налога вообще освободить, доход от 15 до 200 тысяч облагать по нынешней ставке 13%, от 200 тысяч до 8,5 миллионов – 30%, а более 100 миллионов – 70%. Наконец, эсеры представили калькуляцию в американском формате – исходя от общегодовго заработка. По их законопроекту доходы менее 5 миллионов в год облагаются по нынешней ставке, а дальше идет постепенно, хотя и не слишком серьёзное повышение. Максимальный налог пришлось 28% пришлось бы платить счастливчикам, которые зарабатывают более полумиллиарда рублей в год.

Словом, как видим, все три варианта не отличаются особой радикальностью и затрагивают интересы примерно 0.2% от всего населения страны. Тем не менее, эта часть процента нашла себе защитников в лице партии думского большинства. Единороссы уклонились от участия в голосовании, при этом ни один из законопроектов просто не смог заручиться необходимым для принятия количеством голосов. Аргументы противников прогрессивной шкалы налогообложения традиционны – если увеличить налоги на богатых, то те сбегут в оффшоры или применят другие схемы сокрытия своих трудовых доходов.

При этом в большинстве стран мира применяется как раз таки прогрессивная шкала налогообложения. Например, в США ставка федерального налога на доходы физических лиц семиступенчатая, от 10 до 36,9%. В Китае ставка также семиступенчатая – от 3 до 45%. Аналогично взимаются налоги на доходы физических лиц и в большинстве стран ЕС. Причем, максимальная ставка колеблется в районе 45-52%.

Есть основания предполагать, что переход на прогрессивную шкалу налогообложения всё-таки произойдет и в России. Причём, отнюдь не из соображений социальной справедливости, а из-за банального дефицита бюджета, который дополнительными поборами с граждан и реального сектора ликвидировать уже не получается. Еще в ноябре прошлого года министр финансов Антон Силуанов предположил, что возможность введения прогрессивной шкалы может быть рассмотрена в 2018 году, когда стабилизируется ситуация в экономике. Впрочем, у отечественного Минфина есть и альтернативное предложение – вместо того, чтобы вводить дифференцированную налоговую ставку «по-братски» поднять НДФЛ для всех до 15-16%.

Законы для роботов

Не достигнув консенсуса по налоговым вопросам, думцы перешли к тематике куда более актуальной и злободневной. Например – регулирование отношений человека и искусственного интеллекта. Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев предположил, что соответствующий закон нужно бы принять уже в нынешнем созыве. О такой перспективе парламентарий рассказал во время расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в подмосковном Анонсино. По словам господина Жигарева, в документе необходимо обобщить этические нормы взаимоотношений, это и возможности взаимодействия и формирования фондов, которые могли бы компенсировать этот вред, это и создание фондов беспрерывного образования.

«Это огромный пласт, это. Это такой пласт, который надо открывать. Это бескрайнее поле для наших законотворческих возможностей», – отметил депутат.

Что же, вектор законотворческой мысли уже понятен. Вместо того, чтобы писать поправки к трём законам робототехники, придуманным ещё Айзеком Азимовым, российские законотворцы подумывают о создании очередных фондов возмещения вреда. Очевидно, это может быть что-то вроде компенсационных фондов строительных СРО, в которых были в свое время аккумулированы огромные и практически никак не используемые средства. А ведь еще стоит подумать о налогах на роботов и создании реестра таковых. Что и говорить, непочатый край для прокорма бюрократии!

Документы для Шарика

Другой законопроект, хотя и вызвал довольно скептическое отношение в обществе, содержит в себе рациональное зерно. Речь идёт о предложении по обязательной регистрации домашних животных. Как сообщил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов, называться он будет законопроектом о ветеринарной безопасности, и внести его планируют в самое ближайшее время.

Регистрацию планируется сделать платной, конкретные цифры разработчики пока назвать затрудняются. Документ предполагает переходный период, порядка года-полугода, во время которого всем счастливым владельцам Барсиков и Шариков предстоит зарегистрировать своего четвероного друга. Что касается чипирования, то оно пока будет добровольным. По всей видимости, ведение реестра возложат на существующую сеть государственных ветеринарных станций. Зоозащитники расценивают инициативу положительно, поскольку регистрация животных, по идее, должна располагать их владельцев к большей ответственности.

Тишина на площадке

Иногда кажется, что стремление показать свою власть гавкающим и мяукающим обитателям Российской Федерации стало у народных избранников чем-то вроде комплекса. В основном отличаются в этом региональные Собрания. Например, в 2013 году памятный «закон о топоте котов» штрафующий за ночной шум на сумму от 500 до 50 тысяч рублей пытались принять в Заксобрании Санкт-Петербурга.

А на днях отличились депутаты из Новосибирской области, принявшие в первом члени законопроект, предусматривающий штраф за шумное поведение домашних питомцев – гавканье и даже мяуканье. Собакам и кошкам запрещается соотвественно гавкать и мяукать в ночное время, а также с 13 до 14 часов дня. Сумму штрафа, правда, прописали сравнительно умеренную – от 3 тысяч до 10 тысяч рублей.

Дело, быть может, и нужное, однако, почему бы не заняться, например автолюбителями, у которых неисправная автосигнализация работает всю ночь? Что случается куда чаще и дискомфорта окружающим доставляет куда больше, чем кошачье мяуканье.

Бросил хозяин? – умри от голода!

Куда более радикален законопроект, который внесла в региональный парламент губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Документ носит скучное название «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области», а под обложкой содержит кучу норм, регулирующих жизнь бродячих городских животных. Больше всего недоумения у жителей вызвала норма, карающая за кормление бездомных животных штрафом в размере от тысячи до 2,5 тысяч рублей.

Общественность такой подход, мягко говоря, удивил. Конечно, борьба за санитарию дело хорошее, но неужели так уж досадили губернатору сердобольные бабушки, выносящие блюдце молока уличному коту или собачонке? Ведь животные, в отличие от людей, оказываются «бомжами» не по своей воле, и предписывать им голодную смерть как радикальное решение всех вопросов не слишком гуманная идея. Возмущенные граждане направили против жестокого закона петицию на change.org, которая в несколько дней собрала 117 тысяч подписей. Возможно, теперь странная норма будет пересмотрена.

Каким ты был, таким останься

А вот всеобщий любимец, депутат Госдумы Алексей Милонов опять задумался о наболевшем. О трансгендерах. Услышав о том, что Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола, депутат возмутился и сказал, что внесёт законопроект, запрещающий проведение в России соответствующих операций.

Парламентарий назвал операции по смене пола «человеческими вивисекциями» и отметил, что не может быть ни одной медицинской причины для проведения операции по смене пола во взрослом возрасте. А желающие сменить свой пол нуждаются в психической или психологической помощи. Депутат подчеркнул, что в разработке законопроекта опирался на мнение «врачебного сообщества». Документ внесут на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания.

И снова о «тунеядцах»

Закончить бы хотелось с чего начали – делами налоговыми. У правительства есть свое видение, того, как можно было бы пополнить бюджет. В Министерстве труда настроены довести до конца кампанию по легализации самозанятых граждан, которых у чиновников почему-то принято называть «тунеядцами». Предыдущие попытки заставить нелегально работающих россиян платить налоги с помощью введения патентной системы налогообложения потерпела фиаско. Прежде всего из-за очевидных проблем с выявлением таковых граждан. Теперь речь идет о том, чтобы учитывать имущество, которое находится в собственности у самозанятых.

О такой инициативе рассказал министр труда Максим Топилин, который участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. По его словам, в Госдуме работают над законопроектом о персонифицированном учете населения. Практически это будет означать появление так называемого «реестра тунеядцев» - то есть людей, которые пользуются всеми видами помощи от государства, но не вносят платежей в пенсионную систему и систему ОМС.

Предполагается, что в реестре могут оказаться 15 миллионов человек. Ранее сообщалось, что в год один человек может выплатить до 25 тысяч рублей налогов. Из них 10 тысяч должны поступить в систему медицинского страхования и 15 тысяч в пенсионный фонд. Ну, а учёт имущества, очевидно, должен будет поможет государству в том случае, если «тунеядцу» нечем будет заплатить.

О пользе борьбы с «тунеядцами» власти говорят, ссылаясь на опыт соседней Республики Беларусь, где действует аналогичный «закон о дармоедах». Там граждане, которые не работают и не платят налоги, обязаны в год вносить в казну около 250 долларов. В местных СМИ, однако, можно прочесть и довольно скептические отзывы о реформе. Многие из оказавшихся в такой ситуации белорусов либо покупают фиктивные справки о трудоустройстве, либо уклоняются от уплаты. Впрочем, возможно, опыт соседнего государства будет учтен и соответствующий российский закон появится в более щадящем формате.

Законодательство обозревал

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей