Почти полтысячи жителей Псковской области приняли участие в акции «Живи, лес!»

На территории Псковской области в рамках Года экологии прошла акция «Живи, лес!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по природопользованию, акция прошла в целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.

В ходе проведения мероприятий акции проводилась уборка мусора на площади более 48,6 га и посадка 101,8 тысяч сеянцев ели на общей площади 32,6 га, проведен уход за лесными культурами – 8,6 га, распространено 80 листовок в школах, магазинах, на автобусных остановках, досках объявлений, почте, библиотеке, медицинских пунктах, администрациях волостей, проведено 2 эколого-просветительские лекции и 3 занятия в учебных заведениях.

В мероприятиях акции «Живи, лес!» приняли участие 434 человека.

«Целостность и чистота Псковских лесов зависит от каждого из нас. Следует помнить о том, что нашим детям ходить по этой земле, дышать этим воздухом и пить эту воду, что отдых в лесу может быть цивилизованным!» - отмечают в комитета.

Источник: Псковская Лента Новостей