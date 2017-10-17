«Может, в очередь и ножками?» - практическим опытом общения с порталом госуслуг поделилась руководитель Псковского УФАС

Практическим опытом общения с порталом госуслуг поделилась руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Числа 5 октября решили воспользоваться порталом на замену загранпаспорта мужу и ребенку 13-ти лет. Вроде бы опытный пользователь, но... 1. Зарегистрировались - 1 день, после этого надо лично явиться на Некрасова или по иным указанным адресам идентифицировать свою личность . По иным адресам, указанным на портале, отказали - нет программы. Справились - получили явки и пароли. Далее загрузить фото собственного производства не получилось, надо пойти в фотоателье сфотографироваться, скинуть на флэшку (240 р.) каждому, вернуться домой и загрузить на портал (потом, кстати, эти фотки никому не нужны), ок - справились», - написала Ольга Милонаец.

«Далее заполнили информацию для загранпаспорта, причем позволяет отправлять заявку с незаполненными полями, через 2-3 часа по обратной связи приходит информация про то или иное незаполненное поле. Ок. Справились. Далее переходим к оплате. Это было приятно, скидка 30%. Вместо 5 тысяч рублей, 3500 за двоих - 2450 взрослый, 1050 - до 14 лет. Супер - квитанции надо распечатать. Далее надо записаться либо онлайн, либо по телефону на фото и сдачу документов. Онлайн уже раздражал, решили дедовским методом - дозвониться. Звонили 2 дня, никто не брал трубку. Дозвонились 16 октября, записали на 3 ноября! Сдать документы! А потом еще услугу месяц ждать, то есть шанс в декабре», - рассказала пользователь портала.

«Короче - бррррр. Скидка в 30% точно маловата. Может, надо было старым дедовским методом? В очередь и ножками. Может, надо было в МФЦ? Быстрее? Может, еще не поздно? Времени много», - поделилась Ольга Милонаец, пообещав своим подписчикам продолжение истории и прикрепив ссылку на публикацию о преимуществах использования портала госуслуг.

Источник: Псковская Лента Новостей