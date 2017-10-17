Новгородские археологи нашли березовый лист, пролежавший под землей почти 700 лет

Археологи сделали необычную находку в Великом Новгороде - обнаружили березовый лист, пролежавший под землей почти 700 лет, сообщили «Интерфаксу» в Новгородском государственно музее-заповеднике (ГМЗ).

Листок чудом сохранился благодаря тому, что был завернут в ткань или случайно попал туда. Его нашли в культурном слое средины XIV века на раскопе «Дубошин-II» в историческом центре города.

Внешне древнерусский лист ничем не отличается от листов современных берез.

«Подобные находки являются редкостью, поскольку листья за столетия, естественно, сгнивают», - отметили в ГМЗ.

Источник: Псковская Лента Новостей