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Роман Романов уволился из ПсковГУ и уехал в Москву

Роман Романов уволился из ПсковГУ и уехал в Москву

Директор Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов уволился из университета. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, Роман Романов...102



Какую работу предлагают псковичам за рубежом - вакансии от HeadHunter

17.10.2017 09:41 ПЛН, Псков

Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад проанализировала вакансии, размещенные на сайте hh.ru в Псковской области в октябре, и отобрала самые интересные предложения о работе за рубежом, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
 
Бригада отделочников во Францию - предлагаемая заработная плата специалистам составляет от 1 500 до 3 000 EUR. Среди важных требований к кандидатам - опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, наличие заграничного паспорта и исполнительность. Взаимен работодатель обещает официальное трудоустройство, полный социальный пакет, проживание в съемной квартире за счет работодателя; предоставление инструмента, спец. одежды, техники, передвижение по объектам строительства также за счет компании. Трудиться придется 6 дней в неделю по 8 часов в день с возможностью работать сверхурочно за сдельную заработную плату.
 
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Беларусь с зарплатой от 50 000 до 60 000 рублей. Соискатель должен иметь опыт работы на строительстве крупных промышленных объектов; знать требования к сварным соединениям; уметь читать конструкторскую документацию. Компания, в свою очередь, предлагает официальное трудоустройство, премиальные, возможности профессионального роста и развития, участие в решении амбициозных проектов и задач в команде профессионалов.
 
Работодатели также ищут инженера по организации управления производством с частыми заграничными командировками с высшим инженерно-экономическим или техническим образованием; наличием сертификата или знанием методик по направлениям REFA / LEAN Management; знанием немецкого языка и опытом работы на производственном предприятии. Что может предложить дипломированному специалисту? Как минимум официальное трудоустройство, обучение и частые заграничные командировки.
 
Водителю большегрузных транспортных средств на территории Европы (Литва, Латвия, Германия) необходимо иметь права категории «C» и «E». При этом транспортная компания обещает оказать содействие в получении всех необходимых документов (а их много), а также помощь в получении вида на жительство. Также работникам предоставляется жилье.

Источник: Псковская Лента Новостей



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