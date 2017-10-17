Более половины жителей России считают, что семью должен обеспечивать мужчина

Большинство россиян считают, что мужчина ответственен за материальное обеспечение семьи. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

Так, роль «кормильца в семье» возложили на мужчин 54% опрошенных и лишь 1% - на женщин. 43% респондентов отметили, что оба супруга должны приносить доход в семью.

Также россиян спросили и об уборке - 74% уверены, что домашние обязанности муж и жена должны делить поровну. 84% опрошенных указали на важность обоюдного участия супругов в воспитании детей.

Ранее ВЦИОМ спросил россиян об уровне зарплаты, который сделает их счастливыми. Так, необходимая сумма составляет 50 тыс. рублей в месяц. Кроме того, согласно опросу, чтобы считаться богатым нужно зарабатывать около 100 тыс. рублей в месяц. При этом, по мнению опрошенных, деньги развивают худшие качества человека.

Источник: Псковская Лента Новостей