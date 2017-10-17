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Более половины жителей России считают, что семью должен обеспечивать мужчина

17.10.2017 10:08 ПЛН, Псков

Большинство россиян считают, что мужчина ответственен за материальное обеспечение семьи. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

Так, роль «кормильца в семье» возложили на мужчин 54% опрошенных и лишь 1% - на женщин. 43% респондентов отметили, что оба супруга должны приносить доход в семью.

Также россиян спросили и об уборке - 74% уверены, что домашние обязанности муж и жена должны делить поровну. 84% опрошенных указали на важность обоюдного участия супругов в воспитании детей.

Ранее ВЦИОМ спросил россиян об уровне зарплаты, который сделает их счастливыми. Так, необходимая сумма составляет 50 тыс. рублей в месяц. Кроме того, согласно опросу, чтобы считаться богатым нужно зарабатывать около 100 тыс. рублей в месяц. При этом, по мнению опрошенных, деньги развивают худшие качества человека.

Источник: Псковская Лента Новостей



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