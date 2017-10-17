Избирательная комиссия Псковской области приглашает принять участие в конкурсе любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю»

Избирательная комиссия Псковской области приглашает принять участие во всероссийском молодежном конкурсе любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комиссии, организаторы конкурса: РЦОИТ при ЦИК России совместно с Российским фондом свободных выборов, информационное агентство «Национальная Служба Новостей» при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики».

Цель проекта - пригласить молодых и будущих избирателей (от 14 до 30 лет) к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека. Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать к осмысленному выбору своих товарищей в различных социально важных областях жизни.

Участниками конкурса могут быть творческие коллективы или просто увлеченные молодые люди от 14 до 30 лет.

На конкурс предоставляются видео- или аудиоролики продолжительностью от 30 секунд до 5 минут, соответствующие основной идее конкурса – выбор и его влияние на все аспекты человеческой жизни.

Заявки принимаются с 11 октября по 27 ноября 2017 года.

Ролики могут быть любого жанра и творческого решения: игровой, документальный, анимационный, музыкальный и другие.

Номинации конкурса:

лучший игровой видеоролик;

лучший анимационный видеоролик;

лучший информационный видеоролик;

лучший аудиоролик;

лучший музыкальный видеоклип;

приз зрительских симпатий (по итогам наибольшего количества голосов в сети Интернет).

Победители выявляются в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет.

Видео- и аудиоролик может быть сделан любым техническим способом, в том числе с помощью мобильного телефона (смартфона, планшета или другого устройства). Технические требования:

форматы: AVI, MP4, MOV, MPEG.

размер файла: до 20 Мб.

разрешение видео: от 720х480 до 1920х1080.

цветное или черно-белое исполнение, элементы компьютерной графики (по необходимости).

Победителей выберет жюри, в состав которого входят представители ЦИК России, Российского фонда свободных выборов, МГУ имени М.В.Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», СМИ, профессиональных организаций из области ТВ, радио, кино.

Победители получат ценные призы и подарки (1 место в каждой номинации – видеокамера, 2 место – планшет и 3 место – смартфон).

Работы участников могут быть показаны в эфире федеральных радиостанций и молодежного телеканала. Ролики-победители соответствующей тематики выйдут в эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в Москве в декабре 2017 года.

Подробности и форма заявки на сайте РЦОИТ при ЦИК России, где создан специальный конкурсный раздел http://www.rcoit.ru/youth-competition.php и на сайте Оператора конкурса -информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу konkurs.nsn.fm

Перейти в конкурсный раздел можно также с главной страницы сайта РЦОИТ при ЦИК России (http://www.rcoit.ru), где размещен баннер перехода «#Явыбираю».

Источник: Псковская Лента Новостей