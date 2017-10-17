Шторм «Офелия» в выходные принесет в Псковскую область похолодание

Шторм «Офелия» в выходные доберется и до Псковской области - ожидается понижение температуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

До конца рабочей недели Псковская область будет находиться под влиянием размытого барического поля повышенного давления. В отдельных районах возможны небольшие дожди, но в целом погода будет достаточно комфортной, подчеркнула Тала Нещадимова: ветер слабый, до умеренного, ночные температуры +1...+6, +3...+8, дневные +7...+12, +9...+14 градусов.

В выходные ожидаются дожди, ветер изменит свое направление и будет преимущественно северо-восточный, то есть холодный. «По предварительному прогнозу, понизится температура. Дневные температуры будут +2...+7, +3...+8. Но мы по-прежнему пока не ожидаем перехода к отрицательным температурам и не прогнозируем сегодня смешанных осадков. Но предполагать, что они скоро вероятны, уже можно», - сказала Тала Нещадимова.

Источник: Псковская Лента Новостей