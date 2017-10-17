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Шторм «Офелия» в выходные принесет в Псковскую область похолодание

17.10.2017 12:44 ПЛН, Псков

Шторм «Офелия» в выходные доберется и до Псковской области - ожидается понижение температуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
 
До конца рабочей недели Псковская область будет находиться под влиянием размытого барического поля повышенного давления. В отдельных районах возможны небольшие дожди, но в целом погода будет достаточно комфортной, подчеркнула Тала Нещадимова: ветер слабый, до умеренного, ночные температуры +1...+6, +3...+8, дневные +7...+12, +9...+14 градусов.
 
 
В выходные ожидаются дожди, ветер изменит свое направление и будет преимущественно северо-восточный, то есть холодный. «По предварительному прогнозу, понизится температура. Дневные температуры будут +2...+7, +3...+8. Но мы по-прежнему пока не ожидаем перехода к отрицательным температурам и не прогнозируем сегодня смешанных осадков. Но предполагать, что они скоро вероятны, уже можно», - сказала Тала Нещадимова. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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