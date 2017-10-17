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Росгвардия приглашает псковичей на службу

17.10.2017 14:26 ПЛН, Псков

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
 
На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
 
Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
 
Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:
  • МОВО «Псковский»
  • МОВО «Великолукский»
  • ОВО по Гдовскому району
  • МОВО «Дедовичское»
  • Невельское ОВО
  • ОВО по Островскому району
  • ОВО по Порховскому району
  • МОВО «Пушкиногорское».
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
 
Более подробную информацию можно найти на сайте http://ovopsk.ru или узнать по телефону: (8112) 59-25-32.

Источник: Псковская Лента Новостей



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