Росгвардия приглашает псковичей на службу

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:

МОВО «Псковский»

МОВО «Великолукский»

ОВО по Гдовскому району

МОВО «Дедовичское»

Невельское ОВО

ОВО по Островскому району

ОВО по Порховскому району

МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

http://ovopsk.ru или узнать по телефону: (8112) 59-25-32. Более подробную информацию можно найти на сайтеили узнать по телефону: (8112) 59-25-32.

Источник: Псковская Лента Новостей