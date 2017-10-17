Сегодня: Вторник, 17 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда 7 причин платить за газ вовремя Широкий выбор масел 27 сентября Будь в форме-7 Козловский о кредитной политике МеdEХРО.PRO-SPORT Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Ниже не будет! Бизнес-решения вне рамок Лучшая интерьерная печать в Пскове «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей «Охота на свалки»
Роман Романов уволился из ПсковГУ и уехал в Москву

Роман Романов уволился из ПсковГУ и уехал в Москву

Директор Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов уволился из университета. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, Роман Романов...113



Прокуратура уличила руководство ОСП Опочецкого и Красногородского районов в нарушении порядка рассмотрения обращений

17.10.2017 18:06 ПЛН, Псков

Прокуратурой Опочецкого района в отношении и.о. начальника ОСП Опочецкого и Красногородского районов вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, вопреки требованиям федерального закона от №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан и.о. начальника ОСП Опочецкого и Красногородского районов в установленный срок не было рассмотрено обращение гражданина о бездействии судебных приставов – исполнителей. Ответ на данное обращение заявителю направлен с нарушенным сроком.

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), направлено мировому судье судебного участка Опочецкого района для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Loading...


Голосование

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31