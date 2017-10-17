Прокуратура уличила руководство ОСП Опочецкого и Красногородского районов в нарушении порядка рассмотрения обращений

Прокуратурой Опочецкого района в отношении и.о. начальника ОСП Опочецкого и Красногородского районов вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, вопреки требованиям федерального закона от №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан и.о. начальника ОСП Опочецкого и Красногородского районов в установленный срок не было рассмотрено обращение гражданина о бездействии судебных приставов – исполнителей. Ответ на данное обращение заявителю направлен с нарушенным сроком.

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), направлено мировому судье судебного участка Опочецкого района для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей