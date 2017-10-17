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Галина Неваленная: Михаилу Ведерникову следует подумать о программе стимулирования социальной активности пожилых псковичей

17.10.2017 14:58 ПЛН, Псков

Врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову следует подумать об утверждении региональной программы стимулирования социальной активности пожилых псковичей. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказала главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

«Я надеюсь, что с его приходом в псковский регион будет соблюдена абсолютная преемственность, и все хорошее, что было наработано в здравоохранении до него, будет развиваться и продолжаться, - отметила она. - Так как здравоохранение - одна из социально значимых отраслей, я хотела бы, чтобы оно устойчиво развивалось в нашем современном непростом мире и чтобы у врио губернатора находилось время общаться с медицинской общественностью».

Галина Неваленная также подчеркнула необходимость принятия региональной программы социальной поддержки пожилых граждан. «Речь в данном случае идет не о материальной поддержке, а о стимулировании социальной активности пожилых граждан, о социальном, культурном, психологическом сопровождении представителей старшего поколения, правильной организации их досуга, чтобы они не чувствовали себя одинокими, ненужными и незаслуженно забытыми», - пояснила она, предложив утвердить гранты и программы, позволяющие проявить заботу о них.

«У наших пожилых граждан достаточно большой потенциал. Кроме того, что им надо помогать, они и сами готовы помочь другим», - подчеркнула Галина Неваленная.

Источник: Псковская Лента Новостей



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