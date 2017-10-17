Житель Острова погасил долг за незаконную вырубку, чтобы выехать заграницу

Житель Острова полностью рассчитался со своим долгом за незаконную рубку лесных насаждений, чтобы отменить ограничение на выезд из страны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Островского и Пыталовского районов УФССП России по Псковской области Ольги Липкиной находилось исполнительное производство в отношении гражданина Е., которое было возбуждено 28 апреля 2016 года. Взыскателем по данному исполнительному производству являлся Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Гражданин Е. занимался незаконной вырубкой лесных насаждений, и Островским городским судом ему был назначен штраф в сумме 224361 рубля.

После уведомления должника об имеющейся задолженности, в целях применения к нему мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления: о списании денежных средств находящихся на счетах должника; о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации; об обращении взыскания на заработную плату.

Долг удерживался из заработной платы жителя Острова, и на октябрь 2017 года его задолженность составила 158 тысяч 634 рубля.

13 октября должник Е. пришёл на приём в ОСП и обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением об отмене вынесенного постановления о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации и оплатил оставшуюся задолженность, включая исполнительский сбор в размере 175339 рублей.

После поступления денежных средств на счет отдела судебных приставов, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.

Напомним, что если вы не хотите, чтобы ваше имущество и денежные средства оказались под арестом - узнайте о том, есть ли у вас долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей