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В Пскове на торги выставлены «Мазда 6» после ДТП и холодильное оборудование

17.10.2017 15:32 ПЛН, Псков

Объект незавершенного строительства, холодильное оборудование и легковой автомобиль для запчастей можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного судебными приставами имущества должников 31 октября и 2 ноября 2017 года.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, среди заявленных на торги лотов 31 октября:
  • Холодильное оборудование юридического лица. Начальная цена продажи – 3 миллиона 715 тысяч 525 рублей. Шаг аукциона и задатка – 185 тысяч 766 рублей 25 копеек. Местонахождение оборудования: Псковская область, Красногородский район.
  • Легковой автомобиль марки Mazda 6 (в неисправном состоянии, после ДТП), 2004 г. выпуска. Начальная цена продажи – 104 тысячи рублей. Шаг аукциона и задатка - 5 200 рублей. Местонахождение автомобиля: Псковская область, г. Псков.

На торги 2 ноября заявлен лот - объект незавершенного строительства, нежилой площадью 144,9 кв. м., с земельным участком площадью 5713 кв. м. Начальная цена продажи – 1 миллион 694 тысячи 257 рублей. Шаг аукциона и задатка – 84 тысяч 712 рублей 85 копеек. Местонахождение объекта и земли: Псковская область, Островский район.

Отметим, что судебный пристав–исполнитель лишь накладывает арест. Реализацией же на торгах арестованного имущества должника в соответствии с законодательством Российской Федерации занимается специализированные предприятия.
 
Данные торги пройдут в Пскове по адресу: ул. Гоголя, д. 4. Торги арестованного имущества проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.
 
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д.4., – по рабочим дням с 10.00 до 17.00, по пятницам и в праздничные дни — с 10.00 до 13.00. Телефон для справок: (8112) 66-85-96.

Источник: Псковская Лента Новостей



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