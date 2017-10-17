Нестационарная торговля не может находиться в подвешенном состоянии - Аркадий Мурылев

Нестационарная торговля не может находиться в подвешенном состоянии, подчеркнул в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По его словам, эта тема очень волнует псковский малый бизнес. «Тема для Пскова острая. Это связано с тем, что в июне закончился срок действия прежней схемы размещения нестационарных торговых объектов, а новая до сих пор не принята, в том числе потому, что не обсуждалась с предпринимательским сообществом», - пояснил бизнес-омбудсмен, напомнив, что власти города хотели исключить из будущей схемы нестационарной торговли порядка 80 объектов. «Безусловно, в их число могли бы войти объекты, имеющие неприглядный вид, но зачастую администрацией все подводилось к тому, что якобы эти торговые точки стоят на инженерных сетях или в охранных зонах, портят вид на кремль и так далее», - добавил гость студии.

При этом, отметил Аркадий Мурылев, у администрации Пскова сложилась тупиковая ситуация: схему, предусматривающую сокращение числа торговых нестационарных объектов, она принять не сможет - у прокуратуры на это есть четкая позиция. «Безусловно, им надо приводить схему в соответствие с законом, оставлять торговые точки в том числе, что есть. Бизнес ведь готов идти на компромиссы, несмотря на то, что на него есть некий нажим. Он готов менять архитектурный вид ларьков и, если надо, переносить их в другое место. При этом предприниматели должны быть защищены четкими и понятными правилами игры», - отметил гость студии.

Аркадий Мурылев также напомнил о недавней встрече с и.п. главы администрации Пскова Игорем Калашниковым, на которой они «пришли к выводу, что надо разговаривать, принимать какое-то решение». «Нестационарная торговля не может находиться в подвешенном состоянии. Каждый павильон стоит денег, и предприниматели не готовы просто так его сносить только потому, что он кому-то мешает. Есть договоренность, что администрация города подготовит список проблемных точек, которые могли бы быть переформатированы по виду или перенесены в другое место, и по каждой точке, со слов Игоря Калашникова, будет конкретный разговор с собственниками», - сообщил бизнес-омбудсмен.

При этом он выразил надежду, что в следующем году будет принята схема нестационарной торговли, которая устраивала бы и бизнес-сообщество, и власть. «Вопрос только в том, за какой администрацией последнее слово - за той, которая остается, или за той, которая поменяется, - добавил он. - Мы хотели этот вопрос решить еще до выборов, но почему-то тот же глава города не пошел по этой линии. Мы проводили тогда и круглый стол с участием главы, он говорил, что надо провести публичные слушания, что каждый предприниматель будет услышан, но пока ничего не изменилось. Ждем».

Источник: Псковская Лента Новостей