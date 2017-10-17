Псковичей приглашают присоединиться к акции «Я - часть единения»

Интернет-проект «Стенапризнаний.рф» приглашает жителей Псковской области присоединиться к всероссийской акции «Я - часть единения», приуроченной к Дню народного единства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, всероссийская интернет-акция «Я - часть единения», приуроченная к Дню народного единства, пройдет с 3 по 7 ноября на сайте стенапризнаний.рф. Здесь можно разместить фотографии с друзьями, прикрепив к ним добрые слова, обращенные к дорогим и близким людям.

Каждое фото признания получит фирменный стикер акции «Я – часть единения». После публикации фотографии организаторы предлагают поделиться им в социальных сетях.

Источник: Псковская Лента Новостей