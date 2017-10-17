Листерии выявлены в фарше, произведенном на «Великолукском мясокомбинате»

Сотрудниками отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в рамках Плана Государственного пищевого мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в были отобраны пробы мясного фарша, произведенного ОАО Великолукский мясокомбинат (Псковская область).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в результате лабораторных исследований, проведенных Псковским филиалом ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», в семи образцах фарша «Домашний» выявлены листерии, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции».

Пробы продукции были отобраны непосредственно по месту производства в рамках усиленного лабораторного контроля.

Напомним, листерии - род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.

Источник: Псковская Лента Новостей