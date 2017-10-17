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Более тысячи жителей Псковской области стали участниками всероссийского родительского собрания

17.10.2017 17:22 ПЛН, Псков

Более тысячи родителей школьников Псковской области приняли участие во всероссийской встрече руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова. Общероссийское родительское собрание состоялось во вторник, 17 октября, в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в ходе встречи родители получили ответы на вопросы по проведению всероссийских проверочных работ и национальных исследований качества образования, государственной итоговой аттестации (ГИА), а также совершенствованию порядка проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Руководитель Рособрнадзора заверил, что существенных изменений в проведении ЕГЭ в ближайшее время не будет. «Мы отказались от тестовой части. Сегодня ЕГЭ представляет контрольную работу, которая сдается по месту проживания выпускника и проходит максимально объективно», - сказал Сергей Кравцов.

К 1 февраля следующего года все выпускники должны определиться с предметами, которые они будут сдавать по выбору. В основном это те дисциплины, которые необходимы для поступления в вуз. Обязательными для сдачи по-прежнему остаются русский язык и математика. Иностранный язык может стать обязательным для выпускников с 2020-го года, отметил он.

По словам Сергея Кравцова, в 2019-м году произойдут изменения в оценке уровня образования выпускников 9-х классов. Они в обязательном порядке должны будут сдавать русский язык в устной форме в качестве допуска к ГИА. Собеседование будет проходить непосредственно в школе. Оцениваться будут умения понимать речь и высказывать свою мысль в соответствии с языковыми нормами. В настоящий момент в школах такой экзамен проводится в тестовом режиме.

«Как показывает практика, все дети, которые хорошо учились, хорошо сдают все итоговые экзамены. Бояться их не надо», - подчеркнул глава Рособрнадзора.

Напомним, что Псковская область традиционно демонстрирует высокие результаты по ЕГЭ. В этом году 20 выпускников школ сдали Единый госэкзамен на 100 баллов, в прошлом году в регионе был 21 «стобальник».

Источник: Псковская Лента Новостей



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