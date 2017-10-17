В Псковском Красном Кресте началась раздача наборов продуктов питания малоимущим семьям

Сегодня в Псковском Красном Кресте началась раздача наборов продуктов питания малоимущим семьям, подопечным программы «Социальная защита детей» в рамках акции, приуроченной ко Всемирному Дню продовольствия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, акция будет длиться с 16 октября по 19 октября. В рамках празднования Всемирного дня продовольствия помощь продуктами питания получат 100 семей, проживающих в Пскове. Каждый набор включает в себя 5 пакетов по 0,5 кг гречки, макарон, риса, овсянки, гороха и бутылку растительного масла. Это стало возможным благодаря развивающемуся сотрудничеству с Фондом продовольствия «Русь», который уже несколько лет является надежным партнером Псковского Красного Креста и продолжает бесплатно передавать продукты малоимущим жителям Псковской области.

Только с начала года малоимущие семьи, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды получили свыше 15 тонн различных продуктов питания и сухих завтраков на сумму 2,4 млн рублей. Число получателей за этот год стало почти 21 тысяча жителей Псковской области.

Сегодня, в день Всемирного дня продовольствия, Псковский Красный Крест объявляет о старте нового благотворительного долгосрочного проекта «Псковские продукты – нуждающимся псковичам!» и приглашает участником производства продуктов питания в регионе присоединиться к этому проекту и стать его партнером. В рамках этого особенного проекта Псковский Красный Крест планирует осуществлять сбор продовольственной продукции (стоков) в качестве благотворительного пожертвования для последующей передачи псковичам, оказавшимся в бедственном положении.

Проект позволит решить проблему питания и поддержать многих социально незащищенных псковичей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: это дети из малообеспеченных семей и малоимущие пожилые люди, инвалиды и другие категории нуждающихся жителей Псковской области. В свою очередь передача продукции для благотворительных целей даст возможность компаниям-участникам проекта снизить уровень утилизации продукции и таким образом обеспечить благоприятный экологический эффект в регионе. Важно заметить, что Проект направлен на то, чтобы спасти пригодные к употреблению продукты и раздать их бесплатно тем, кто в них нуждается.

Псковский Красный Крест искренне надеется на участие и поддержку нового проекта со стороны общественного движения «Свое» и других участников производства продуктов питания и ждет предложений по телефону (8112) 72-20-88 или (8112) 72-09-11.

Источник: Псковская Лента Новостей