Стоит ли покупать ребенку резиновые сапоги осенью?

Мы с детства привыкли к резиновым сапогам. Без преувеличения - это любимая обувь каждого ребенка. Летом они незаменимы. Но для осени не самый лучший вариант. Начнем издалека.

Летом на детской площадке железная горка - горячая от солнца, а зимой - холодная от мороза. А вот с деревянной или пластиковой конструкцией таких проблем нет - она не нагревается и не охлаждается.

Это происходит потому, что металл (вспоминаем уроки физики за 6 класс) хорошо проводит тепло, а пластик и дерево - плохо. Как это относится к сапогам? Самым прямым образом.

Резина тоже хорошо проводит тепло (и отдает его). Поэтому ходить по холодной воде в таких сапогах нельзя - пальцы ног моментально замерзнут, даже в теплых носках.

Но есть отличная альтернатива - сапоги из ЭВА.

Этот материал обладает практически нулевой теплопроводностью. Как дерево или пластик. Даже если ребенок случайно встанет в ледяную воду – не стоит паниковать. Он ее даже не почувствует. Ноги не замерзнут.

Помимо этого сама структура материала - пористая, воздушная. А воздух, как известно, - самый лучший теплоизолятор. Ребенку будет в таких сапогах тепло, как в валенках, и сухо, как в резиновых сапогах.

А чтобы было еще комфортнее, выбирайте варианты с утеплителем. Рассмотрим основные из них.

Сапоги со съемными меховыми вкладышами

Съемный вкладыш - это практично. Согласитесь, удобно, когда можно вытащить вкладыш и просушить его. А если купить отдельно второй сменный комплект, вкладыши можно чередовать: пока в одних ребенок гуляет, другие сушатся дома.

Почему вообще возникает необходимость их сушить?

Любая обувь, которая рассчитана на 100% защиту от воды, не дышит. А это значит, ноги могут вспотеть. Особенно если ребенок очень активный или неверно подобран температурный режим.

В сапогах из ЭВА NordmanKids (как на фото) вкладыш сделан из натуральной шерсти (не менее 80%) с добавлением синтетики. Она хорошо отводит влагу, поэтому после прогулки вкладыш изнутри может быть сырым, но ноги сухие и теплые.

Для максимального отвода влаги от ног в холодное время рекомендуется носить специальные детские термоноски.

Иногда бывает, что вкладыш сырой снаружи. Мамы удивляются: неужели обувь протекает?

На самом деле, это конденсат. Он образуется из-за разницы температур. Например, вы сначала зашли в магазин, где тепло, а потом вышли на улицу. В результате между внутренней поверхностью сапога и вкладышем появляются крошечные капли влаги. Возникновение конденсата подчиняется законам физики и не зависит от производителя. Здесь важнее кое-что другое.

Вкладыш должен быть сконструирован так, чтобы влага не проникла внутрь вкладыша. Даже если возникает конденсат, ноги всегда должны оставаться сухими.

После прогулки вкладыш нужно обязательно достать, просушить, а сапоги протереть изнутри сухой тряпкой.

Как правильно обувать такие сапоги?

Сначала надевается вкладыш на ногу, а затем нога со вкладышем вставляется в сапог. В противном случае вкладыш будет сминаться и «убегать».

Маленькому ребенку самостоятельно сложно обуть такие сапоги - нужна помощь взрослого. Это важно учитывать при покупке: если ребенок ходит в детский сад, ему приходится обуваться самостоятельно. Поэтому лучше выбирать сапоги с интегрированным (вшитым) утеплителем.

Он бывает в двух вариантах - с мехом и флисом.

Сапоги с интегрированным утеплителем

Их удобно обувать. Справится сам даже годовалый малыш.

В отличие от предыдущего варианта конденсат в таких сапогах зимой практически не возникает (так как нет такой воздушной прослойки между поверхностью сапога и вкладышем), а значит, не требуется ежедневная просушка вкладыша снаружи.

Изнутри же сапоги можно сушить традиционным способом – с помощью газеты или любой другой бумаги. Вообще любую зимнюю обувь после улицы желательно сушить.

Какой материал утеплителя выбрать: мех или флис?

С точки зрения сохранения тепла разницы практически нет: сапоги с мехом теплее буквально на пару градусов. Если ребенок активный, то сапоги можно носить до -15С и -17С соответственно.

Оптимальный же температурный диапазон для них от нуля до -10С.

Резюме: детские сапоги из ЭВА - отличная замена традиционной резиновой обуви. Они отлично подойдут и для холодной осени, и для слякотной зимы. Главное - решить, что для вас важнее: удобство обувания или удобство ухода за обувью.

Если совсем сложно определиться и хочется услышать мнение «опытных» мам, смотрите видеоотзывы на канале You-tube.

Если уже определились, заходите на сайт производителя детских сапог из ЭВА NordmanKids и выбирайте ваш вариант.

Источник: Псковская Лента Новостей