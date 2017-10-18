Прокуратура требует оборудовать пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Кебь

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?

Принятием проекта бюджета на 2018 год

Подготовкой к президентским выборам

Решением проблемы сокращения госдолга

Улучшением качества здравоохранения и решением демографической проблемы

Возвращением прямых выборов мэра

Мне все равно, на мою жизнь работа губернатора не влияет







