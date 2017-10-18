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Прокуратура требует оборудовать пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Кебь

18.10.2017 14:48 ПЛН, Псков

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению жителей области по вопросу безопасности на железнодорожной станции Кебь, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре, установлено, что на указанной станции отсутствует оборудованный пешеходный переход через железнодорожные пути.

С целью обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения Псковской транспортной прокуратурой в Мещанский районный суд Москвы направлено исковое заявление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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