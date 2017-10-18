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Роман Романов уволился из ПсковГУ и уехал в Москву

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Что еще не поздно посеять и посадить на даче? Читайте в свежем выпуске журнала «Телесемь. Псков»

18.10.2017 15:08 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию обзор №42 журнала «Телесемь. Псков».

День рождения недели: Николай Басков. В свой праздник певец мечтает о личном пространстве вместе с Викторией Лопыревой.

Больничный лист недели: Михаил Задорнов. В социальной сети сатирик впервые рассказал о своем здоровье.

Разлад недели: Андрей Аршавин. Жена бросила футболиста через год после свадьбы.

Очень личное недели: Лера Кудрявцева. Для телеведущей этот год знаковый. И в личном – с мужем Игорем Макаровым она перешагнула отметку в пять лет совместной жизни, и в профессиональном – ее программа «Секрет на миллион» стала финалистом премии «ТЭФФИ».

Отрытая тема недели: шоу «Голос». Шестой сезон, и снова на Первом канале яркие участники – звезды других проектов, иностранцы и беременная певица.

Фоторепортаж недели: Никас Сафронов. Московское жилище известного художника в Брюсовом переулке входит в рейтинг лучших домов мира. В нем три этажа, 17 комнат, старинная мебель… «Телесемь» побывал в необыкновенной квартире.

Вопрос звезде недели: Анна Снаткина. Актриса сериала «Исчезнувшая» ответила на вопросы читателей «Телесемь».

Здоровье недели: Особый случай. Дискомфорт во время критических дней испытывают почти все женщины. Разбираемся, как свести к минимуму неприятные ощущения.

Приятного аппетита недели: вот такие пироги. Сладкие, сытные, быстрые, изысканные – выбираем блюда на свой вкус и радуем себя и домочадцев ароматной выпечкой.

Кошелек недели: Капкан для мошенников. Преступники, выманивающие деньги у доверчивых граждан, постоянно выдумывают новые способы обмана. «Телесемь» выяснил, какие сценарии используют злоумышленники.

Вопрос недели: что еще не поздно посеять и посадить на даче?

А также в номере: удобная и подробная телепрограмма, игротека, астрологический прогноз на неделю, прогноз погоды, анекдоты и конкурс.

«Телесемь» - 2 в 1: журнал и телегид

В продаже с 17 октября 2017 года! (12+)

Источник: Псковская Лента Новостей



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