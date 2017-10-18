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Директор Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов уволился из университета. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, Роман Романов...121



До +1 градуса похолодает в четверг ночью в Псковской области

18.10.2017 18:00 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 19 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: ночью +1…+6, днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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