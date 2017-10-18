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Олег Брячак: Новый созыв депутатов Псковской городской Думы намерен работать конструктивно

18.10.2017 17:44 ПЛН, Псков

Жаркую дискуссию об эффективности работы Управления капитального строительства на заседании комитета по землепользованию Псковской городской Думы в его новом составе вызвал вопрос об одобрении сделки по заключению договоров участия долевого строительства квартир в доме на Зональном шоссе, 5.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», в ходе обсуждения выяснилось, что еще в марте 2017 года депутаты гордумы прошлого созыва одобрили заключение договора подряда на строительство многоквартирного дома по Зональному шоссе, 5. Оплата с подрядчиком ООО «Стройсистема» должна осуществляться по схеме: 40% работ оплачивается зачетом квадратных метров, т. е. квартирами; 60% работ- денежными средствами. Для оплаты строительства дома МП УКС заключило договора участия в долевом строительстве с физлицами и ООО «Стройсистема» по цене 36 000 руб\кв.м. Поскольку коробка дома уже построена, депутатов просили согласовать этот вопрос.
 
Самым спорным моментом при обсуждении вопроса оказалась себестоимость данных квартир и их рыночная стоимость. После длительной дискуссии, депутат городской Думы Олег Брячак, подводя итог обсуждению, отметил: «Сам застройщик абсолютно не виноват. Он заключил договор с УКСом и сейчас будет неверно, если мы поведем себя не правильно по отношению к застройщику. Нам нужно утвердить передачу квартир, иначе как будет выглядеть в этой ситуации сам «город»? Однако, если до нас эта сделка не была изучена депутатами, то теперь наша обязанность проанализировать ее досконально. Мы обязаны работать конструктивно и никак иначе. Мы должны максимально учесть все способы эффективного поступления денег в городской бюджет, который сейчас находится в тяжелейших финансовых условиях. Нам необходимо получить все необходимые документы по сделке и заслушать руководителя УКСа. Только тогда мы увидим, эффективно сработал УКС для города или нет».
 
В итоге на заседании комитета депутаты одобрили сделку, но приняли решение о предоставлении УКСом в течение 2 недель всех документов по данному контракту.

Источник: Псковская Лента Новостей



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