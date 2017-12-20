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В Рождество в Пскове пройдет фестиваль светошариков

20.12.2017 10:39 ПЛН, Псков

7 января в Пскове в Детском парке пройдет Рождественский фестиваль светошариков, в ходе которого участники смогут увидеть завораживающее огненно-пиротехническое шоу и принять участие в массовом запуске в небо светящихся воздушных шаров.

Организатором фестиваля выступает петербургский Арт-проект «Вместе Зажигаем», который минувшим летом провел фестивали в более, чем 140 городах России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гостей праздника ждет часовое представление, состоящее из огненно-пиротехнического и светового шоу. Помимо насыщенной концертной программы для участников Рождественского фестиваля светошариков подготовлены интересные интерактивы и веселые конкурсы, во время которых каждый сможет получить приятный подарок.

В финале праздника состоится массовый запуск в небо светящихся воздушных шаров, которые наполнят вечернее небо Пскова сотнями ярких огоньков.

Начало фестиваля в 18.00. Вход свободный.

Информационный партнер фестиваля - ЭПИ «Псковская Лента Новостей».

Источник: Псковская Лента Новостей



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