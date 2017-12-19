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Если не принимать бюджет Псковской области на 2018 год, это коснется, в первую очередь, граждан, а не партий - Марина Борисенкова

19.12.2017 09:08 ПЛН, Псков

18 декабря гостем программы «Дом Советов» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стала депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова. Депутатский мандат она получила немногим более года назад. В рамках программы она рассказала радиослушателям, как сложился для нее этот период, и назвала наиболее важные решения по поддержке маломобильных групп населения, которые были за это время приняты.

- Марина Эдуардовна, как для вас сложился этот год, чем лично вы занимались в региональном парламенте и что из сделанного вы считаете для себя основным?

- Этот год во многом дал мне возможность разобраться, что такое Псковское областное Собрание, как в нем нужно работать и как себя вести. Честно, я старалась защищать права инвалидов и пыталась напоминать о них при рассмотрении любых вопросов, где об этой категории забывалось. Приятно, что к нам прислушивались, и какие-то изменения вносились. Самый первый мой законопроект был о льготах, где увеличили количество лошадиных сил на машины до ста лошадиных сил, за которые инвалиды первой группы не платят налог. Также включили категорию родителей с детьми-инвалидами, которая не просматривалась в прошлом законопроекте. Очень приятно, что наш новый глава региона Михаил Ведерников обратил внимание на то, что это важно для людей, так как это незащищенная категория граждан, живется ей в социальном плане сложно. И на следующей сессии будут рассматриваться последние поправки в закон, заключающиеся в том, чтобы практически совсем освободить родителей от уплаты налога на транспорт до 150 лошадиных сил. Я считаю, что это здорово, и очень надеюсь, что нас услышали.

- Упомянули вы врио губернатора Михаила Ведерникова, который приступил к исполнению обязанностей в октябре, сменив Андрея Турчака. Сейчас, по прошествии двух месяцев, есть ли у вас понимание того, как новый руководитель региона смотрит на проблемы людей с ограниченными возможностями, по поводу выделения из бюджета дополнительных средств на программу поддержки этой группы населения? Чувствуется ли с его стороны понимание проблемы, по крайней мере, на том уровне, как было при прежнем губернаторе?

- К сожалению, личной встречи у нас с Михаилом Юрьевичем еще не было. Надеюсь, она состоится в будущем году. В принципе, мы виделись на общих собраниях фракции. Мне кажется, человек старается и действительно от души хочет, чтобы наш регион развивался. Это очень важно, потому что, если есть желание, то обязательно будет положительная реализация. Нас и раньше слышали. Андрей Турчак дал мне хороший старт в областном Собрании, поэтому я ему бесконечно благодарна и, если честно, немного сожалею, что он покинул нашу область.

- С какими вопросами к вам как к депутату чаще всего обращаются избиратели?

- В основном это проблемы людей с инвалидностью. Проблем очень много, они разнообразные, и перечислять их сейчас нет смысла. Кому-то не попасть к врачу, а кому-то не выйти из дома.

- Удается ли их решать? Я сейчас имею в виду не законодательные инициативы, а решение проблем в ручном режиме, когда человек обратился с локальной проблемой, и вы ему помогли.

- Небольшие проблемы мы решаем все, и довольно быстро. А вот проблема выхода из дома у нас застопорилась, потому что нет финансирования, и помочь человеку практически невозможно. Но, опять же, мы не теряем надежду. В прошлом году у нас были составлены списки тех, которым в первую очередь нужно предоставить выход из дома, чтобы они могли работать, заниматься спортом. Какие-то объекты уже сделаны, какие-то в проектах. Поэтому думаю, что и здесь мы сможем немножко помочь.

- Марина Эдуардовна, декабрь - не только время подведения итогов уходящего года, но и время для планирования. Наверняка вы уже задумываетесь о том, чем будете заниматься в региональном парламенте в 2018 году, какие основные проблемы будут перед вами стоять. Не могли бы вы поделиться основными мыслями на этот счет?

- Если честно, планов на следующий год я еще не строила, потому что для меня еще этот год не закончен. Впереди сессия, на которой будет приниматься бюджет во втором чтении...

- Кстати, по поводу бюджета. Для вас является загадкой, как по нему будут голосовать представители разных фракций областного Собрания?

- Когда рассматривали бюджет в первом чтении, наши оппоненты его поддержали, поэтому надеюсь, что распределение сил останется прежним и при рассмотрении во втором чтении. Потому что без бюджета жить в принципе невозможно: невозможно строить планы, выплачивать людям зарплату. Может быть, в спорах, но поддерживать его нужно. Если его стопорить, не принимать, это коснется, в первую очередь, наших граждан, а не партий.

- В этот четверг состоится заключительная сессия областного Собрания. Какие еще важные вопросы, которые на нее будут вынесены, вы для себя выделяете, помимо принятия бюджета?

- На этой сессии также будет рассматриваться вопрос о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью, и по этому законопроекту мы в течение полугода тесно сотрудничали с комитетом по труду и занятости населения. Вносили поправки, но компромисса так и не достигли. Поэтому сначала надо завершить начатое, а потом думать о планах. Мы общались с юридическим отделом администрации, нашли какие-то поправки, которые можно предложить в этот законопроект, и этот момент для меня сейчас наиболее важен, потому что если оставить тот законопроект, который предлагается, он не будет работать, и для людей с инвалидностью совершенно ничего в лучшую сторону не изменится.

- Почему вы так думаете?

- Существующий на данный момент закон говорит о том, что достаточно только создать рабочее место для инвалида - и уже засчитывается квота для предприятия, которое устраивает инвалида на работу. А закон, который предлагается сейчас, прописывает, что там надо не просто создать рабочее место, а именно трудоустроить инвалида в организацию, и только тогда будет засчитываться квота. Но этого далеко не достаточно, потому что там не оговорены ни сроки трудоустройства, ни сколько времени человек отработает. Мы же прекрасно понимаем, что бизнес у нас не социально ориентирован, и предприятия будут принимать на работу людей с инвалидностью, чтобы выполнить квоту и не платить штрафы, но на какой срок они будут их принимать, на какую зарплату, совершенно не оговаривается. Поэтому мы планируем отдельно закрепить за бизнесом обязанность, чтобы человек с ограниченными возможностями мог работать. Человеку с инвалидностью сегодня сложно конкурировать на рынке труда, и надо дать ему шанс.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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