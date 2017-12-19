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Минздрав обязал кафе и рестораны перейти на йодированную соль

19.12.2017 08:18 ПЛН, Псков

Российские рестораны и другие предприятия общественного питания с 1 января 2019 года должны перейти на использование поваренной соли, обогащенной йодатом калия, говорится в поправках Минздрава в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», с которыми ознакомились «Известия».

Согласно документу, йодированная соль должна быть использована для приготовления пищи, а также в солонках на столах заведения. Использовать йодированную продукцию обяжут образовательные и медицинские организации и учреждения культуры. Розничные торговцы, в свою очередь, должны обеспечить наличие в магазинах обогащенной соли.

В Минздраве подчеркнули, что данные меры направлены на решение проблемы йодного дефицита у граждан. «В России одной из актуальных проблем остается возникновение заболеваний, связанных с дефицитом йода. По информации Эндокринологического научного центра Минздрава России, дефицит йода на всей территории страны приводит к тяжелым последствиям. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы», - заявили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей



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