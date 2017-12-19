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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях на развитие образования в области сельского хозяйства, сообщает сайт правительства РФ.
«Подписанным распоряжением Минсельхозу из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1230 млн рублей для предоставления субсидий подведомственным образовательным организациям высшего образования в целях выполнения государственного задания по развитию образования в области сельского хозяйства», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие образования».
Источник: Псковская Лента Новостей