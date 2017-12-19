Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Европа Плюс бьет рекорды Топ-3 зимней обуви Лучшая интерьерная печать в Пскове
Пскович Андрей Иголкин задал знатокам «Что? Где? Когда?» вопрос, признанный лучшим по итогам игры

Пскович Андрей Иголкин задал знатокам «Что? Где? Когда?» вопрос, признанный лучшим по итогам игры

Уроженец города Пскова Андрей Иголкин задал в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» знатокам команды Бориса Белозерова вопрос, который был признан лучшим по итогам игры. Как сообщает корреспондент...23



Минкомсвязи представит сервис для дистанционного получения услуг

19.12.2017 08:31 ПЛН, Псков

Минкомсвязи работает над созданием нового сервиса «Согласие», благодаря которому пользователи портала госуслуг смогут дистанционно получать запросы от банков, сотовых операторов или страховых компаний на обработку персональных данных, необходимых для предоставления сервисов. Разрешение на использование личной информации можно будет подтвердить через SMS или на сайте госуслуг, пишут «Известия».

По словам замглавы ведомства Алексея Козырева, работа над сервисом будет завершена в следующем году. Он уточнил, что с его помощью банки, страховые фирмы, сотовые операторы и другие компании, подключенные к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), смогут проверять сведения о клиентах.

Для того, чтобы разрешить отправку сведений, достаточно будет нажать кнопку «Согласиться» на портале госуслуг или отправить на определенный номер SMS со словом «Да» и уникальным кодом.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31