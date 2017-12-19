Минкомсвязи представит сервис для дистанционного получения услуг

Минкомсвязи работает над созданием нового сервиса «Согласие», благодаря которому пользователи портала госуслуг смогут дистанционно получать запросы от банков, сотовых операторов или страховых компаний на обработку персональных данных, необходимых для предоставления сервисов. Разрешение на использование личной информации можно будет подтвердить через SMS или на сайте госуслуг, пишут «Известия».

По словам замглавы ведомства Алексея Козырева, работа над сервисом будет завершена в следующем году. Он уточнил, что с его помощью банки, страховые фирмы, сотовые операторы и другие компании, подключенные к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), смогут проверять сведения о клиентах.

Для того, чтобы разрешить отправку сведений, достаточно будет нажать кнопку «Согласиться» на портале госуслуг или отправить на определенный номер SMS со словом «Да» и уникальным кодом.

Источник: Псковская Лента Новостей