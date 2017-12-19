Совфед защитит студентов от иностранного влияния

Политика
Общество
Экономика
Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
|
Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
Зарубежные образовательные программы для отечественных вузов в обязательном порядке будут согласовывать с профильными российскими ведомствами. Об этом говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, который будет представлен в начале 2018 года.
«Речь идет о том, чтобы мы на территории России проводили только те государственные программы других стран, которые согласованы с нашим правительством», - сообщил «Известиям» глава комиссии Андрей Климов. По его словам, Совфед не стремится ограничить права и свободы, говорится лишь об «исключении внешнего непрошеного влияния на нашу внутреннюю политику, включая мозговые атаки на молодежь». Финальный список предложений комиссии будет обнародован в конце января - начале февраля в рамках общего доклада.
Источник: Псковская Лента Новостей