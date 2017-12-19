На развитие садоводств в Псковской области дополнительно выделят 2,5 млн рублей

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
На подпрограмму развития садоводств в Псковской области дополнительно выделят 2,5 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение достигнуто в ходе заседаний согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с последнего заседания комиссии, заместитель руководителя финансового управления Псковской области Людмила Павлова пояснила, что дополнительные средства в программе развития сельского хозяйства предусмотрены за счет резервного фонда.
Напомним, возобновить с 2018 года подпрограмму «Развитие садоводства» государственной программы Псковской области «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы» попросил председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев.
Источник: Псковская Лента Новостей