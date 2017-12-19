На развитие садоводств в Псковской области дополнительно выделят 2,5 млн рублей

На подпрограмму развития садоводств в Псковской области дополнительно выделят 2,5 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение достигнуто в ходе заседаний согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с последнего заседания комиссии, заместитель руководителя финансового управления Псковской области Людмила Павлова пояснила, что дополнительные средства в программе развития сельского хозяйства предусмотрены за счет резервного фонда.

Напомним, возобновить с 2018 года подпрограмму «Развитие садоводства» государственной программы Псковской области «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы» попросил председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев.

Источник: Псковская Лента Новостей