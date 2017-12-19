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На 20 тысяч рублей оштрафован директор великолукского МУП за нарушение антикоррупционного законодательства

19.12.2017 10:00 ПЛН, Псков

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения требований федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальными предприятиями города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что МУП «Дорожно-строительное управление г. Великие Луки» разместило сведения о заключении контракта на выполнение работ в реестре контрактов с нарушением сроков, установленных частями 2, 3 статьи 103 закона №44.

В связи с этим прокурором города в отношении директора МУП возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Постановлением УФАС России по Псковской области муниципального предприятия привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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