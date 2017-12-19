Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Лучшая интерьерная печать в Пскове
Пскович Андрей Иголкин задал знатокам «Что? Где? Когда?» вопрос, признанный лучшим по итогам игры

Пскович Андрей Иголкин задал знатокам «Что? Где? Когда?» вопрос, признанный лучшим по итогам игры

Уроженец города Пскова Андрей Иголкин задал в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» знатокам команды Бориса Белозерова вопрос, который был признан лучшим по итогам игры. Как сообщает корреспондент...23



10 граждан с признаками наркотического опьянения задержаны в ходе операции «Букет» в Великих Луках

19.12.2017 10:12 ПЛН, Псков

Сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской оказали силовую поддержку полиции при проведении в Великих Луках оперативно-профилактического мероприятия под условным обозначением «Букет».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии, мероприятие проводились в целях стабилизации оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия преступлений, усиления профилактического влияния на криминогенные категории населения.

В ходе рейда бойцами ОМОН совместно с полицией были задержаны 10 граждан с признаками наркотического опьянения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31