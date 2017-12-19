10 граждан с признаками наркотического опьянения задержаны в ходе операции «Букет» в Великих Луках

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?

Да. Считаю, что псковичи, подобно представителям кавказских республик, должны требовать извинений

Да. Надо запретить шутить в СМИ над представителями конкретных национальностей и целыми регионами

Да. Но я не считаю, что произошло что-то ужасное: скоро всё забудется

Нет. Это же шутка в юмористической программе, а не официальное заявление

Нет. У нас свобода слова: каждый может говорить всё, что хочет

Нет. Любое упоминание о Пскове — это хорошо, т. к. повышает туристический потенциал региона

Мне все равно, что о нас говорят

Затрудняюсь ответить







