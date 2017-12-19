10 граждан с признаками наркотического опьянения задержаны в ходе операции «Букет» в Великих Луках

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской оказали силовую поддержку полиции при проведении в Великих Луках оперативно-профилактического мероприятия под условным обозначением «Букет».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии, мероприятие проводились в целях стабилизации оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия преступлений, усиления профилактического влияния на криминогенные категории населения.
В ходе рейда бойцами ОМОН совместно с полицией были задержаны 10 граждан с признаками наркотического опьянения.
Источник: Псковская Лента Новостей