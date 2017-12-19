Поддельные деньги выявлены в финансовых организациях Пскова и Великих Лук

В Пскове и Великих Луках выявлены фальшивые банкноты. Так, в областном центре 18 декабря в финансовом учреждении обнаружена тысячерублевая купюра с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступила она от одной псковской пенсионерки. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в финансовой организации Великих Лук 18 декабря выявлена фальшивая пятитысячная банкнота. Она поступила в выручке из городского магазина. По данному факту проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей