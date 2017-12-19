Псковский Росреестр напоминает о «телефоне доверия»

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
В целях совершенствования деятельности Росреестра по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности федеральных государственных гражданских служащих Росреестра и работников подведомственных ведомству организаций, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов заявителей в ведомстве функционирует на постоянной основе канал связи с гражданами и организациями- «телефон доверия».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе управления Росреестра по Псковской области по «телефону доверия» 8-(8112) 62-10-41 принимается и рассматривается информация о фактах:
«Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).
Все обращения о фактах коррупции и иных нарушений законодательства о противодействии коррупции, совершенных гражданскими служащими и работниками управления, поступившие по «телефону доверия», не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления оформляются докладной запиской и вносятся в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции в управлении.
Дальнейшее рассмотрение обращения осуществляется в соответствии с федеральным законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Источник: Псковская Лента Новостей