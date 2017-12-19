Псковский сирота в письме президенту пригрозил поджечь себя на Красной площади

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Депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева на конкретном примере рассказала о неисполнении в Пскове закона об обеспечении жильем детей-сирот. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН парламентарий отметила, что на предприятии, где она работает, трудится грузчик, который еще в 2012 году встал на учет на получение жилья, но до сих пор находится в очереди 1171-м.
«Все суды стоят на стороне этой категории граждан. Есть определение Верховного суда. Из обзора практики следует, что предоставление жилья сиротам не должно осуществляться в соответствии с какой-либо очередностью, и отсутствие финансирования не может быть причиной непредоставления жилья», - сообщила она.
Пскович обратился в суд, выиграл его, но и администрация города, и администрация области объясняет невыполнение требований суда отсутствием финансирования.
Юлия Пожидаева напомнила, что в бюджете Пскова на 2017 год было заложено на эти цели 69 млн рублей, однако более половины суммы не использовано. В то же время, по расчетам депутата, этих средств хватило бы на покупку квартир если не в Пскове, то в Псковском районе (по согласию сирот) в полном объеме. «К примеру, общая стоимость квартиры в ЖК «Европа» в 28 квадратных метров с отделкой составляет 1 123 450 млн рублей», - пояснила она.
По словам парламентария, грузчик, о котором она рассказала, написал письмо президенту, в котором есть очень пронзительные слова. В частности, он хочет поджечь себя на Красной площади, чтобы его и его проблему заметили.
Источник: Псковская Лента Новостей