Россияне задолжали по алиментам 100 миллиардов рублей

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Задолженность россиян по выплатам алиментов на детей превышает 100 миллиардов рублей. Как передает РИА Новости, об этом сообщила на пленуме Верховного суда РФ судья Татьяна Назаренко.
«Общая задолженность россиян по выплате алиментов превышает 100 миллиардов рублей», - сказала судья.
Пленум в настоящее время разрабатывает для судов рекомендации по рассмотрению дел, связанных с взысканием алиментов.
«Алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федерации, направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содержания иным членам семьи, нуждающимся в материальной поддержке», - сказано в проекте постановления.
Источник: Псковская Лента Новостей