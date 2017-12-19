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Россияне задолжали по алиментам 100 миллиардов рублей

19.12.2017 11:36 ПЛН, Псков

Задолженность россиян по выплатам алиментов на детей превышает 100 миллиардов рублей. Как передает РИА Новости, об этом сообщила на пленуме Верховного суда РФ судья Татьяна Назаренко.

«Общая задолженность россиян по выплате алиментов превышает 100 миллиардов рублей», - сказала судья.

Пленум в настоящее время разрабатывает для судов рекомендации по рассмотрению дел, связанных с взысканием алиментов.

«Алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федерации, направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содержания иным членам семьи, нуждающимся в материальной поддержке», - сказано в проекте постановления.

Источник: Псковская Лента Новостей



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