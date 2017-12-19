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Псковский чиновник о ситуации с приобретением жилья для детей-сирот: Никто не виноват, так сложился рынок

19.12.2017 12:07 ПЛН, Псков

В ситуации с неосвоением средств на приобретение квартир для детей-сирот в Пскове никто не виноват. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН высказала начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова Марина Мусаева. «Так сложился рынок», - пояснила она.

По словам Марины Мусаевой, до получения жилья лица с особым статусом не брошены государством. «Да, они по жизни брошены, они выросли не в семье, а в социальных учреждениях, которые не готовят их к жизни по-настоящему. Им очень трудно. Но никакого злого умысла в том, что мы не можем обеспечить их жильем, нет. Мы исполняем государственное полномочие на рынке недвижимости с 2005 года, у нас огромный опыт, прекрасные специалисты, которые прошли всевозможное обучение, мы постоянно работаем с ФАС. Работа отлажена, на мой взгляд, до совершенства», - сказала она.

Сотрудник администрации подчеркнула, что управление работает строго в рамках федерального закона. Получилось так, что цена за квадратный метр, которая была заложена еще в 2016 году, не соответствует рыночной. Мы всегда на полгода должны заглянуть вперед на ситуацию на рынке недвижимости и на цены застройщика. Рынок все время пляшет», - сказала она.

Никакой застройщик или агент не будет работать себе в убыток, добавила Марина Мусаева. «Они не хотят иметь с нами дела, потому что мы очень капризные. В квартирах должно быть все идеально, чтобы там можно было жить. Нельзя, чтобы даже кусочек обоев отклеивался», - отметила она.

«Мы никогда не обваливали эту программу, это единственный и, мы надеемся, последний случай. Мы просто не угадали с ценой квадратного метра», - заключила представитель администрации.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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