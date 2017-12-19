Псковский чиновник о ситуации с приобретением жилья для детей-сирот: Никто не виноват, так сложился рынок

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
В ситуации с неосвоением средств на приобретение квартир для детей-сирот в Пскове никто не виноват. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН высказала начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова Марина Мусаева. «Так сложился рынок», - пояснила она.
По словам Марины Мусаевой, до получения жилья лица с особым статусом не брошены государством. «Да, они по жизни брошены, они выросли не в семье, а в социальных учреждениях, которые не готовят их к жизни по-настоящему. Им очень трудно. Но никакого злого умысла в том, что мы не можем обеспечить их жильем, нет. Мы исполняем государственное полномочие на рынке недвижимости с 2005 года, у нас огромный опыт, прекрасные специалисты, которые прошли всевозможное обучение, мы постоянно работаем с ФАС. Работа отлажена, на мой взгляд, до совершенства», - сказала она.
Сотрудник администрации подчеркнула, что управление работает строго в рамках федерального закона. Получилось так, что цена за квадратный метр, которая была заложена еще в 2016 году, не соответствует рыночной. Мы всегда на полгода должны заглянуть вперед на ситуацию на рынке недвижимости и на цены застройщика. Рынок все время пляшет», - сказала она.
Никакой застройщик или агент не будет работать себе в убыток, добавила Марина Мусаева. «Они не хотят иметь с нами дела, потому что мы очень капризные. В квартирах должно быть все идеально, чтобы там можно было жить. Нельзя, чтобы даже кусочек обоев отклеивался», - отметила она.
«Мы никогда не обваливали эту программу, это единственный и, мы надеемся, последний случай. Мы просто не угадали с ценой квадратного метра», - заключила представитель администрации.
Источник: Псковская Лента Новостей